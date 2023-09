Japan, Qatar of Verenigde Staten: waar wordt Verstappen wereldkampioen?

In Japan kan Verstappen voor het de titel veiligstellen. Na de race in Suzuka moet hij 180 punten meer hebben dan de concurrentie. Zoveel punten zijn er namelijk na de GP van Japan nog maximaal te behalen voor één coureur.

De grote vraag dit Formule 1-seizoen is niet óf, maar wáár Max Verstappen wereldkampioen wordt. Na een recordreeks van tien zeges op rij is het aftellen naar zijn derde wereldtitel echt begonnen.

Met zijn huidige voorsprong van 145 punten, moet Verstappen 35 punten uitlopen op Pérez. Een zege levert 25 punten op en de snelste raceronde één punt.

Als Verstappen in Singapore en Japan de volle buit pakt (52 punten) en Pérez valt één keer buiten de punten en wordt één keer maximaal derde, dan is dat gat geslagen. Opnieuw feest voor Verstappen in Suzuka.

Scenario 2: kampioen in Qatar

Maar omdat Pérez weer aardig in vorm is de laatste tijd, is de kans groter dat Verstappen pas na Japan zeker is van de titel. Wellicht kan hij het in Qatar wel afmaken. Daar zijn met een sprintrace op zaterdag extra punten te verdienen.

Na de sprintrace in Qatar heeft Verstappen aan een voorsprong van 172 punten voldoende, na de hoofdrace is 146 genoeg. Dan hoeft Verstappen zijn huidige voorsprong (145 punten) dus slechts met één punt uit te bouwen. Kortom: een wereldtitel in Qatar is het meest waarschijnlijke scenario.

Scenario 3: Kampioen in de VS

Mocht Verstappen de komende races juist minder punten pakken dan Pérez, dan kan hij de titelstrijd in de Verenigde Staten beslissen. Ook in Austin wordt een sprintrace en een hoofdrace gehouden.

Na de sprintrace heeft hij aan 138 punten voorsprong voldoende, na de hoofdrace 112 punten. Daarna staan nog vier grands prix op het programma: in Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi.