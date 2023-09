Activisten: vader Mahsa Amini korte tijd vastgehouden op sterfdag dochter

De vader van Mahsa Amini, de jonge Iraanse die precies een jaar geleden omkwam nadat ze door politiemensen was aangehouden, heeft vandaag korte tijd vastgezeten. Dat melden Koerdische mensenrechtengroeperingen. Hem zou te verstaan zijn gegeven om de dood van zijn 22-jarige dochter niet in het openbaar te herdenken.

Het Iraanse staatspersbureau IRNA noemt de berichten over de arrestatie van vader Amini leugens, bedoeld "om het volk op te stoken de straat op te gaan". IRNA zegt er niet bij of Amini wel korte tijd is meegenomen of een waarschuwing heeft gekregen.

De dood van de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini leidde tot maandenlange protesten in Iran, die het streng islamitische regime keihard liet neerslaan. Volgens mensenrechtengroeperingen kwamen meer dan 500 betogers om het leven, raakten nog eens honderden mensen gewond en werden duizenden mensen opgepakt.

Vooralsnog zijn er vandaag geen berichten uit Iran over grootschalige protesten. Wel wordt er elders in de wereld gedemonstreerd. In Nederland gebeurt dat in Den Haag, Amsterdam en Groningen.