Rotterdammer Edson Olf volgt Simons op als lijsttrekker Bij1

Edson Olf wordt de lijsttrekker van Bij1. De Rotterdammer is de opvolger van Sylvana Simons, die na de val van het kabinet bekendmaakte dat ze niet verder wil vanwege gezondheidsproblemen en gerommel in de partij.

Olf is al enige tijd actief bij de partij, onder meer als wijkraadslid in Rotterdam, bestuurslid en vicevoorzitter van de partij. " Mijn droom is om een samenleving te creëren waarin iedereen gelijk wordt behandeld en gelijke kansen heeft ongeacht wie je bent", zegt hij in een persbericht van de partij. "Als wij dit voor elkaar krijgen, dan is het fundament gelegd voor een nieuwe wereld op basis van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid."

Het links-activistische Bij1 heeft sinds de verkiezingen van 2021 één zetel in de Tweede Kamer. Die wordt bezet door Simons.

Nummer 2 en 3

Op nummer twee van de kandidatenlijst staat Lisa McCray, beleidsmedewerker van de Rotterdamse fractie van Bij1. Zij noemt zichzelf "Afrikaans-Amerikaans-Nederlandse" en heeft een achtergrond in cultureel-maatschappelijk werk, theater, sociologie, productie en communicatie. Latifa Salmi is de nummer drie, zij is een student van Nederlands-Algerijnse afkomst en medevoorzitter van de Haagse afdeling.

In juni kwamen de interne strubbelingen in de partij nog in het nieuws toen de twee raadsleden in Amsterdam aankondigden dat zij zich afsplitsten van de partij. Ze vonden dat er sprake was van een "toxische, structureel onveilige omgeving" en dat Simons daar te weinig tegen deed.

Strijd

De partij presenteerde vandaag ook het verkiezingsprogramma. Het belangrijkste speerpunt blijft de bestrijding van racisme. "Bij1 droomt van een wereld zonder racisme, seksisme, islamofobie, Lhbtqia+ -discriminatie, kapitalisme, en alle andere vormen van onderdrukking", staat er. "Een wereld waarin we erkennen dat we onvolledig zijn zonder elkaar, en daarom altijd solidair moeten zijn met elkaars strijd voor een volwaardig leven."

De partij komt met allerlei plannen om discriminatie in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en bij het vinden van een woning tegen te gaan. Zo moet er een verbod komen op alle vormen van black face in de openbare ruimte, inclusief Zwarte Piet.

Maar de partij heeft in het 67 pagina's tellende programma ook andere plannen, zoals een generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en het afschaffen van het collegegeld in het beroepsonderwijs en op de universiteit. Ook moeten werkgevers sneller vaste contracten geven en wordt anticonceptie voortaan gratis, als het aan Bij1 ligt.