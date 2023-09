Sainz snelste in derde training Singapore, nog steeds problemen bij Red Bull

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing is de situatie iets beter dan de dramatische vrijdag, maar de perfecte balans is nog niet gevonden. Zowel Verstappen als zijn teamgenoot Sergio Pérez klaagden over de radio dat de auto niet deed wat ze wilden. Verstappen zette uiteindelijk de vierde tijd neer, Perez werd achtste.

Onrustige Red Bull

Voor Red Bull was de derde oefensessie met name belangrijk om de dramatische dag van gisteren te doen vergeten. Op vrijdag voelden Verstappen en zijn teamgenoot zich niet comfortabel in de Red Bull.

Aan het begin van de sessie gaf Pérez al aan dat de auto nog wat onrustig was. Ook Verstappen was niet tevreden over de balans. Hij schoot even rechtdoor, net als een aantal andere rijders.