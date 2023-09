Probleem Red Bull: elfde startplek Verstappen, Sainz pakt poleposition in Singapore

Het hele weekend loopt Red Bull al achter de feiten aan. Verstappen en Pérez klaagden op vrijdag regelmatig over hun bolide, ze hadden geen enkel vertrouwen in de lastige bochten.

Na langdurige opruimwerkzaamheden ging het tweede deel van de kwalificatie ruim een halfuur later dan gepland van start. Vijf minuten voor tijd stonden Verstappen en Pérez tiende en elfde.

Drama Red Bull

In de slotfase wilde elke coureur nog een poging doen, waardoor alle rijders tegelijk naar buiten reden en het heel druk werd richting de lijn, om te beginnen aan een snel rondje. In Q1 leverde dat al een hachelijke situatie op, waarin een groot aantal coureurs elkaar net voor start-finish in de weg reed. Ditmaal bleef grote chaos uit, maar er was dus wel werk aan de winkel voor Verstappen.

In de slotronde ging het helemaal mis voor de Red Bull. Pérez spinde in de eerste bochtencombinatie, Verstappen was niet snel genoeg. Uitgerekend Liam Lawson, de vervanger van Daniel Ricciardo in het juniorteam van Red Bull, tikte Verstappen uit de top-tien.