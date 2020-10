Twitter scherpt beleid tegen nepnieuws verkiezingen aan

Twitter gaat de verspreiding van nepnieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen harder aanpakken. Het wordt gebruikers tijdelijk moeilijker gemaakt om berichten met nepnieuws viraal te laten gaan.

Er zal een aantal grote veranderingen plaatsvinden vanaf 20 oktober, zegt het bedrijf. De eerste verandering is dat gebruikers niet zomaar andermans berichten over de verkiezingen kunnen retweeten. Een gebruiker zal worden aangespoord om er een eigen opmerking of context aan toe te voegen voordat het bericht kan worden gedeeld.

Twitter schakelt daarnaast het systeem uit dat berichten voorstelt op basis van de interesse van de gebruikers en de activiteit rondom accounts die ze volgen. In de tijdlijnen van gebruikers komen alleen berichten van accounts die ze daadwerkelijk volgen.

En als mensen inhoud proberen te verspreiden die Twitter als onwaar heeft gemarkeerd, dan krijgen ze een waarschuwing dat ze op het punt staan onjuiste informatie te delen. Ook komen er extra waarschuwingen en beperkingen bij misleidende tweets van politici en campagneteams, en bij Amerikaanse accounts die meer dan 100.000 volgers hebben.

Waarschuwingslabels, ook voor Trump

Het Amerikaanse bedrijf scherpte eerder het beleid tegen berichten die zijn bedoeld om het vertrouwen in de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen al aan. Valse claims over een verkiezingswinnaar worden gelabeld. Oproepen om verkiezingsresultaten te beïnvloeden en aanmoedigingen tot geweld worden verwijderd.

Duizenden tweets zijn de afgelopen tijd voorzien van een waarschuwingslabel, ook berichten van president Trump. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij zijn opmerking dat stemmen via de post tot fraude leidt, zonder dat hij daar argumenten voor aanvoerde.

Deze tweet plaatste Trump in mei. Twitter zette daar een label bij met een verwijzing naar meer informatie: