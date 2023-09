Wilders haalt 'wat scherpe kantjes' van asielplannen af, 'PVV moet meedoen'

De PVV wil graag meeregeren in een nieuw kabinet en heeft de toon van de asielplannen "wat anders" gemaakt. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders in een interview met De Telegraaf over het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij.

Het plan om een apart ministerie van Remigratie en De-islamisering op te richten staat er niet meer in. Wel wil de partij nog altijd een asielstop. De passage "de islam is geen godsdienst, maar een totalitaire ideologie" uit het vorige programma is geschrapt. Er staat nu: "Wij willen minder islam in Nederland en dat bereiken we dmv minder niet-westerse immigratie en een algehele asielstop". Wilders is ook nog voor een hoofddoekjesverbod in overheidsgebouwen, ook in de Staten-Generaal. En Syrische vluchtelingen moeten het land uit.

Wilders erkent in het interview dat de toon is aangepast. "Misschien zijn er hier en daar wat scherpe kantjes af", doelt hij onder meer op het 'schrappen' van het genoemde ministerie. "Daarover hebben we nagedacht." Hij vindt wel dat "de kern" van de partijplannen niet is veranderd. Ook neemt hij geen afstand van zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak. "Nee, ik neem nooit uitspraken terug, geen enkele. Ik heb ook nooit spijt, dat is een zinloze emotie. Dus ik neem niets terug", zegt hij in het interview.

Wilders wijst er dan ook op dat er "niet opeens een ander iemand" zit. "Het is mij een lief ding waard om mee te kunnen doen om de asielinstroom te beperken. Dit is een kans om grote problemen van asiel tot koopkracht aan te pakken. Daarvoor moet iedereen over zijn schaduw heen springen." En: "Er zit geen strategie achter mijn houding, maar het is wel zo dat ik vind dat wij moeten meedoen. En dan vind ik ook dat je je in onderhandelingen constructief moet opstellen."

'Geen taboes'

De PVV bestaat achttien jaar en heeft vrijwel voortdurend in de oppositie gezeten. Veel partijen, zoals de VVD onder Mark Rutte, wilden niet met de PVV samenwerken, veelal vanwege de harde standpunten van Wilders over bijvoorbeeld de aanpak van asielzoekers en de islam.

Met de komst van de nieuwe VVD-leider Dilan Yesilgöz komt regeringsdeelname van de PVV mogelijk weer in beeld. Zij liet in afwachting van het PVV-verkiezingsprogramma eerder weten dat ze samenwerking met die partij niet op voorhand uitsluit omdat ze "eerst wil zien waar de heer Wilders mee komt". Het op voorhand uitsluiten van partijen vindt zij "Haags gedoe".

Wilders maakt duidelijk dat hij aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet ook bereid is voorstellen aan te passen. "Daarover moeten we onderhandelen. Wij zien liever dat er 1 miljard wordt besteed aan het verhogen van dijken, dan bereik je al meer dan D66 met 28 miljard. Misschien komen we tot een mix. We hebben geen taboes en geen breekpunten."