Poolse diplomaten namen smeergeld aan in ruil voor visum

In Polen is ophef ontstaan over een omkoopschandaal over het verlenen van visa aan migranten. Volgens verschillende rapporten hebben medewerkers van Poolse consulaten, vooral in Afrika en Azië, visa verleend in ruil voor geld. Poolse autoriteiten melden dat er zeven mensen zijn aangeklaagd en drie gearresteerd.

In een verklaring schrijft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het alle contracten met externe bedrijven die hielpen bij de visaverwerking heeft opgezegd, het hoofd van de juridische afdeling heeft ontslagen en uitvoerig onderzoek gaat doen op de consulaten wereldwijd.

De Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken, Piotr Wawrzyk, zou de spil zijn geweest in het visumschandaal. Hij werd eind augustus ontslagen toen de eerste berichten over het schandaal naar buiten kwamen. Deze week werd hij opgenomen in het ziekenhuis, volgens Poolse media vanwege een zelfmoordpoging.

Wawrzyk was verantwoordelijk voor de consulaire zaken, waaronder dus ook het visumafgiftesysteem. Naar verluidt zouden migranten tot zo'n 5000 dollar voor een visum voor Polen hebben betaald. Sinds 2021 zouden zo'n 250.000 visa zijn verleend in ruil voor steekpenningen.

Probleem voor PiS

De nieuwsite Onet meldt dat migranten uit India zo'n 25.000 tot 40.000 dollar hebben betaald om de Verenigde Staten te bereiken. De groep Indiërs deed zich voor als Bollywood-filmploeg en zou via Polen naar Mexico hebben weten te reizen, waar ze vervolgens de grens met de VS overstaken.

Het schandaal duikt op een maand voor de parlementsverkiezingen in Polen. De oppositie grijpt de publicaties dan ook aan om de regering aan te vallen op haar geloofwaardigheid wat betreft het strenge migratiebeleid. Zo spreekt Donald Tusk, leider van de partij Burgerplatform, van "het grootste schandaal in Polen van de 21ste eeuw".

Voor de regerende partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) zijn het omkoopschandaal en alle details die erover naar buiten komen een groeiend probleem. De partij, die zijn zinnen heeft gezet op een derde termijn, heeft in de campagnestrijd ingezet met harde standpunten omtrent migratie.