Geen aardrijkskunde, biologie en geschiedenis in nieuwe eindtoets basisscholen

De nieuwe eindtoets voor het basisonderwijs, voortaan doorstroomtoets geheten, bevat dit schooljaar geen vragen over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Dat geldt voor zowel de toets namens de overheid als de toetsen van private aanbieders, zo blijkt uit een rondgang van het programma Pointer van KRO-NCRV.

Kinderen krijgen alleen vragen over rekenen, taalverzorging en lezen. Dat zijn de wettelijk verplichte onderdelen voor de doorstroomtoets, die voorheen de Centrale Eindtoets heette maar vanaf dit schooljaar wordt vervangen. In de Centrale Eindtoets konden scholen nog kiezen voor het onderdeel 'wereldoriëntatie', met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

'Toetsen wat nodig is'

In de DOE-toets, in opdracht van de overheid gemaakt door het Cito, gaat het om 50 vragen over rekenen, 38 vragen over taal en 44 vragen over lezen. De organisatie achter de toets spreekt op zijn website zelf van "toetsen wat nodig is".

Er zijn ook andere ontwikkelaars van eindtoetsen, en ook hun toetsen bevatten volgens Pointer geen vragen over vakken die wettelijk niet verplicht zijn. Eén aanbieder heeft een extra toetsonderdeel, en dat gaat over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen.

Aanpassingen worden onderzocht

Op de wettelijke onderdelen van de doorstroomtoets is al langer kritiek. De koepel van het basisonderwijs, de PO-Raad, zegt zich zorgen te maken. "We proberen nu iets breeds als taalontwikkeling te vangen in een toets die slechts een klein onderdeel daarvan meet. Daarmee slaan we taalvaardigheid plat", zegt de organisatie tegen Pointer.

Demissionair minister Paul van Onderwijs zegt dat het ministerie voortdurend kijkt of er aanpassingen nodig zijn. "We gaan onderzoeken of praktische vaardigheden en competenties, zoals schrijfvaardigheid, in de doorstroomtoets kunnen worden opgenomen", zegt ze in een reactie bij Pointer.

Discussie over datum

Over de datum voor de doorstroomtoets is ook al enige tijd discussie. De toets staat gepland in de eerste weken van februari, maar dan is ook de carnavalsperiode. Gemeenten, scholen, carnavalsverenigingen en ook de Tweede Kamer willen dat daaraan iets wordt veranderd.

Minister Paul meldde eergisteren aan de Kamer dat ze "op korte termijn" in gesprek gaat met belangenorganisaties over de kwestie.