Luiten al klaar in Wentworth, twee man aan kop

Shane Lowry en Matthew Fitzpatrick gaan na de tweede ronde van het BMW PGA Championship in Wentworth samen aan de leiding met 132 (-12) slagen. Voor Joost Luiten zit het toernooi er na twee dagen op. Hij miste de cut na een ronde van 75 slagen.

De 34-jarige Zuid-Hollander moest vrijdag op de derde hole een triple bogey noteren en kon die schade niet meer herstellen. Zijn totaal van 147 was drie slagen te hoog om het finaleweekeinde te halen.

Luiten stond na de eerste dag in de middenmoot, op een gedeelde 47ste plaats na een par-ronde. Hij kon in Wentworth 'gelukkig' deelnemen nadat hij eerder deze week bij het schoonmaken van de open haard in zijn huis asresten in zijn oog had gekregen en een dag een ooglapje moest dragen.

Lowry en Fitzpatrick deden het aanzienlijk beter dan de Nederlander. Zij hadden voor de ronde 65 slagen nodig, waarmee ze Tyrrell Hatton, Adrià Arnaus en Justin Harding aflosten aan kop. Hatton (nu derde) en Arnaus (zesde) doen nog volop mee om de zege, maar Harding haalde na een belabberde ronde van 81 (+9) niet eens de cut en moest net als Luiten afzwaaien.