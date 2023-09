Rusland toont Kim Jong-un bommenwerpers en raketten

Bij de Oost-Russische havenstad Vladivostok heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un Russisch wapentuig bekeken. Hij werd vergezeld door de Russische minister Sjojgoe van Defensie.

Kim is al een aantal dagen in Rusland en sprak eerder in de week met president Poetin. Met hem bezichtigde hij ook een straaljagerfabriek. Vandaag stonden een bezoek aan de internationale luchthaven van Vladivostok en aan het hoofdkwartier van de Russische vloot in de Stille Oceaan op het programma.

Op de luchthaven bekeek Kim bommenwerpers die nucleaire wapens kunnen afwerpen en hypersonische raketten, die vele malen sneller zijn dan het geluid en heel moeilijk zijn te onderscheppen. In Vladivostok werd hij door de bevelhebber van de marine, admiraal Jevmenov, rondgeleid over een fregat.

Het bezoek van Kim aan Rusland staat in het teken van wapens. Het Westen is bang dat Rusland Noord-Koreaanse wapens wil kopen om de oorlog in Oekraïne te kunnen voortzetten. Noord-Korea is op zijn beurt erg geïnteresseerd in Russische satelliettechnologie.