Verstegen roept diverse kruidensoorten terug

Voedselfabrikant Verstegen roept meerdere kruidenproducten terug. Dat doet de fabrikant vanwege de vondst van te veel ethyleenoxide, een stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel.

De stof werd aangetroffen in een partij laurierblad, een ingrediënt dat in diverse Verstegen-producten zit. Alle betreffende producten worden nu uit de handel gehaald.

Het gaat onder meer om potjes met gemalen laurier, zakjes laurierblad, zakjes met mix voor macaroni en spaghetti, bepaalde soorten gehaktkruiden en busjes met 'Italiaanse mix'. De volledige lijst is hier (.pdf) te vinden.

Consumenten wordt geadviseerd het product niet meer te gebruiken. Ze kunnen contact opnemen met Verstegen als ze het product willen retourneren.

Geen direct risico

Ethyleenoxide is een stof met diverse toepassingen, maar het wordt vooral gebruikt als desinfectiemiddel tegen bacteriën en schimmels. In de Europese Unie mogen voedingsmiddelen maximaal 0,1 milligram ethyleenoxide per kilo bevatten.

Wie een keer iets eet waarin meer ethyleenoxide zit dan toegestaan, loopt niet meteen gezondheidsrisico's, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het is pas schadelijk als je het meerdere jaren vrijwel dagelijks binnenkrijgt.