Taliban pakken 18 medewerkers van hulporganisatie op

In Afghanistan hebben de Taliban achttien medewerkers opgepakt van de hulporganisatie International Assistance Mission (IAM). Een overheidswoordvoerder zegt tegen lokale media dat ze zijn gearresteerd vanwege het verspreiden van het christendom. Onder de aangehouden mensen is volgens hem een Amerikaan.

De Afghaanse hulporganisatie zegt dat Taliban-functionarissen het kantoor in de centrale provincie Ghor deze maand twee keer zijn binnengevallen, en dat ze de medewerkers toen hebben meegenomen. De organisatie zegt niet te weten waarom de Taliban de arrestaties hebben verricht.

De gearresteerden zijn overgebracht naar een gevangenis in de hoofdstad Kabul. "Het welzijn en de veiligheid van onze collega's zijn voor ons van het grootste belang", zegt IAM in een verklaring. "We doen er alles aan om hen weer vrij te krijgen."

Christelijke vrijwilligers

De hulporganisatie houdt zich in Afghanistan bezig met onder meer gezondheidszorg en onderwijs en noemt zichzelf "een partnerschap tussen de mensen van Afghanistan en internationale christelijke vrijwilligers". IAM is sinds 1966 in Afghanistan actief.

Sinds de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan zijn hulporganisaties onder strenger toezicht komen te staan. Het is voor Afghaanse vrouwen verboden om actief te zijn voor non-gouvernementele organisaties. Ook zeiden Amerikaanse onderzoekers eerder dit jaar dat de Taliban hulporganisaties intimideren.