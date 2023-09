Droom Jumbo-Visma dreigt glans te verliezen door luxeprobleem: 'Er is geen handleiding'

"Het is een situatie die nog nooit is voorgekomen, drie man van dezelfde ploeg in deze positie", beseft Sepp Kuss na afloop van de rustige negentiende etappe. "Er is geen script of handleiding hoe daarmee om te gaan. Hoe we met al die verschillende belangen omgaan, is goed. Het is niet makkelijk. Maar ik denk dat we nu allemaal vrede hebben met de situatie en blij zijn met de ingeslagen weg."

In deze Vuelta zet Jumbo-Visma een dik uitroepteken achter die ambitie. De Nederlandse ploeg is niet alleen de beste, de geelzwarte brigade domineert het wielrennen als nooit tevoren. Nog nooit won een ploeg alle drie de grote ronden in een jaar en dan ook nog met drie verschillende renners. Voor het eerst sinds 1966 zal het volledige podium van een grote ronde bestaan uit renners van dezelfde ploeg.

"Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke en sportieve belangen", aldus Kuss. "We vatten het allemaal niet persoonlijk op, want we kennen elkaar als mens. Maar we zijn ook sporters die willen winnen. We moeten elkaars standpunten respecteren."

"Dat is zeker ingewikkeld", erkent ploegleider Grischa Niermann. "Uiteindelijk komt iedereen hier naar de Vuelta om de Vuelta te winnen. We hadden uiteraard op meer tegenstand gerekend. Maar wij blijken de drie beste mannen in koers te hebben. En dat vraagt veel coaching. Het allergrootste doel is deze ronde te winnen. De droom is om met een, twee en drie in Madrid te komen. Volgens mij mogen we niet klagen."

"We staan er heel goed voor. We hebben een mooie marge, maar er kan altijd iets gebeuren. We zijn er nog niet."

Gesink is klaar met gedoe

Ook Robert Gesink lijkt op zijn 37ste in de vorm van zijn leven, maar volop genieten van het succes is lastig. "Best wel apart", erkent hij. "Het loopt als een trein. Anders dan we gepland en gehoopt hadden, vooral met Sepp natuurlijk. Ik denk dat we het tactisch sterk aangepakt hebben en op zo'n manier de concurrentie best wel op achterstand hebben kunnen zetten."

"Dat Sepp daar staat is een gevolg van onze tactieken. In die etappe naar Javalambre die hij wint, zitten wij met vier man in de kopgroep. Die drie (Van Baarle, Tratnik en Valter, red.) rijden zich helemaal het snot voor de ogen en zijn drie dagen ziek, zwak en misselijk om Sepp daar in positie te krijgen. Dat is gelukt. Ik denk dat we heel erg trots mogen zijn dat we in de luxepositie zitten om na te mogen denken hoe we dat nu gaan aanpakken. Ook morgen zullen er weer plannen gesmeed worden."

Gesink kiest zijn woorden voorzichtig, wijs geworden door de ophef op sociale media in de afgelopen dagen. En misschien ook wel door de gesprekken die binnen de ploeg zijn gevoerd om de drie kopmannen tevreden te houden.