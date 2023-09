Opgebloeide Albon leert bij Williams dat betekenis van succes ook maar relatief is

Hij staat nog niet met champagne op het podium en in de recordserie van Max Verstappen vallen zijn prestaties misschien wat minder op, maar ook Williams-coureur Alexander Albon voelt zich soms wel degelijk een winnaar. Vijf keer bezorgde hij zijn team al punten door in de toptien te finishen en vorige maand stond hij in Zandvoort zelfs als vierde op de startgrid. Albon werd in anderhalf jaar als teamgenoot van Max Verstappen (2019 en 2020) gewogen en te licht bevonden, maar vocht zich terug in de Formule 1 en is bezig aan een ijzersterk seizoen.

"Wat je motiveert is niet langer de hoop dat je een race wint, dat is niet realistisch." Vandaar dat Albon zichzelf de vraag ging stellen. "Wat is succes?" "Het draait om punten binnenhalen, progressie boeken, voelen dat het team groeit en met elkaar vooruitkomen. Dat is waar ik de voldoening en de motivatie vandaan haal. De betekenis van succes is veranderd." Opgeheven hoofd Ontspannen en met het hoofd omhoog loopt de 27-jarige Thai door de paddock. Aan zijn lichaamshouding lees je af dat hij plezier beleeft aan wat hij doet.

In de eerste races van dit jaar had Williams moeite met de grillige auto. Kantelpunt voor het team was de Grand Prix van Canada, half juni. Een forse update aan de FW45 leverde veel winst op, maar bracht tegelijkertijd een nieuw probleem met zich mee. "De mindset moest veranderen. We hoefden niet langer risico's te nemen met onze strategie, want de auto was snel genoeg. Het was lastig daar als team aan te wennen."

Een goed resultaat geeft 750 mensen in de fabriek een glimlach, dat is de hartslag van het team. Alex Albon

In Canada was Albon in staat om onder moeilijke omstandigheden (regen, maar slechts op een deel van de baan) als eerste te eindigen in de tweede kwalificatiesessie. Dat hij uiteindelijk door een rode vlag in Q3 niet verder kwam dan de zevende startplek, kon zijn humeur niet verpesten. "Je mag niet teleurgesteld zijn. Zo'n resultaat geeft 750 mensen in onze fabriek een glimlach op het gezicht. Dat is belangrijk, zij zijn de hartslag van het team." "We zijn geen team dat eraan gewend is om de derde sessie te halen of om de ranglijst aan te voeren. Die momenten, als je daaraan terugdenkt, bezorgen me een glimlach. Het betekent veel voor ons en motiveert iedereen. Ook mij."

Punten scoren, en niet omdat het toevallig even jouw kant op valt, maar gewoon omdat je de zaken goed op orde hebt. Dat is waar Albon met Williams naartoe is gegroeid. Nog dichter bij het podium komen, lijkt voorlopig echter te hoog gegrepen. "Je wil altijd meer. De realiteit is dat we geen updates meer kunnen doorvoeren. Je moet realistisch zijn en je realiseren dat die momenten, zoals in Canada, niet keer op keer zullen blijven komen." "Als we een kans krijgen, moet alles perfect verlopen. We vechten voor de zevende plek in het constructeurskampioenschap met andere teams die nog wel updates achter de hand hebben."

Ook Max, de beste van allemaal, kostte het een paar jaar om de foutjes eruit te halen. Alex Albon

Sleutelwoord daarbij is uitvoering. Simpelweg doen wat je moet doen op de momenten dat het erom gaat en uit de problemen blijven. Franz Tost, teambaas van AlphaTauri, stelde onlangs dat een coureur eigenlijk drie jaar de tijd nodig heeft om echt aan de Formule 1 te wennen. Albon, bezig aan zijn vierde seizoen, gaat mee in die stelling. "Kijk naar Max (Verstappen), de beste van allemaal. Ook hem kostte het een paar jaar om de foutjes eruit te halen, om echt het gevoel in de auto te krijgen en alle feedback te verwerken." 'Gebrek aan kennis en ervaring' "Als ik naar mezelf kijk, zit het verschil niet eens in de snelheid. Het gaat erom de beperkingen van de auto te leren kennen en tegelijk het beste uit jezelf en de auto te halen. Die balans moet je vinden. Dat is ervaring, daar kom je alleen achter door fouten te maken. Na drie jaar heb je de meeste situaties wel een keer meegemaakt." Mede daardoor, gelooft Albon, eindigde de sprong in het diepe bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen, in een teleurstelling. "Een gebrek aan kennis en ervaring, dat is hoe het werkt."

