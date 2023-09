Komende jaren nieuwe flitspalen op nieuwe plekken

Op dit moment staan er ruim 600 vaste flitspalen in Nederland. Het merendeel is aan vervanging toe. De nieuwe camera's hebben volgens het OM de nieuwste technieken en kunnen meerdere rijstroken tegelijk controleren.

Soms volstaat een extra waarschuwingsbord of heeft het de voorkeur de snelheid omlaag te krijgen door een verkeersdrempel of een rotonde aan te leggen. "Een flitspaal is een laatste redmiddel", aldus Obadagbonyi.

De nieuwe locaties moet het OM nog bepalen. "Er wordt gekeken naar de verkeerssituatie, hoe druk het is, hoe vaak er te hard wordt gereden en of er andere manieren zijn om de snelheid omlaag te brengen", zegt officier van justitie Ivy Obadagbonyi.

Het vervangen van flitspalen is inmiddels begonnen in Noord-Brabant. Zo werd deze week in Geldrop een nieuwe camera geïnstalleerd op de Gijzenrooiseweg. Het is een van de plekken waar de flitspaal gewoon blijft staan. Vorig jaar werden hier 8000 hardrijders geflitst en ruim 150 mensen die door rood reden. Zulke getallen tonen volgens het OM aan dat controle op deze plek nog steeds hard nodig is.

Een van de gemeenten die vurig hopen op een flitspaal is Tilburg. Wethouder Rik Grashoff zou er zelfs meerdere willen hebben, bijvoorbeeld langs de Ringbaan-Zuid, een gedeelte van een vierbaansweg rond de stad.

"We hebben hier de afgelopen jaren herhaaldelijk flinke klappers gehad en ook enkele dodelijke ongevallen", vertelt Grashoff. Volgens hem wordt er regelmatig veel harder gereden dan de 70 kilometer per uur die is toegestaan. "Daar willen we absoluut van af en een flitspaal is daarvoor een goed middel."

Aanvragen geweigerd

De afgelopen jaren deed Tilburg zes keer een aanvraag voor een flitspaal, maar tot ergernis van Grashoff zijn alle aanvragen afgewezen door het OM. "Er is maar een beperkt aantal flitspalen beschikbaar in Nederland, dus het is een soort race waar de situatie het aller-, allerergst is. Dat is niet hoe ik met verkeersveiligheid zou willen omgaan."

Hoe meer flitspalen hoe beter, vindt de Tilburgse wethouder. Hij gaat dan ook zeker een nieuwe aanvraag doen, nu er ruimte is voor nieuwe locaties. "Al vind ik het aantal nog steeds heel weinig."

Het kabinet heeft dit jaar extra geld vrijgemaakt voor verkeershandhaving, maar volgens het OM is het niet de bedoeling om Nederland helemaal vol te zetten met flitspalen. "We kijken echt waar de grootste risico's zijn voor de verkeersveiligheid en waar ze dus het meest nodig zijn."