Mexico levert zoon drugsbaas 'El Chapo' uit aan VS

Mexico heeft Ovidio Guzmán López, de zoon van drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De VS wil de 33-jarige Guzmán vervolgen omdat hij verdacht wordt van drugshandel, zegt de Amerikaanse minister Garland van Justitie. In 2017 werd zijn vader al uitgeleverd en die zit nu een levenslange gevangenisstraf uit in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VS in Colorado.

Sinds zijn vader is opgepakt speelde Ovidio, samen met zijn broers Archivaldo en Jesús Alfredo, een belangrijke rol in de Mexicaanse drugshandel. "Dit is de meest recente stap van het ministerie van Justitie om elk aspect van het kartel aan te pakken", zegt Garland over de uitlevering. Vanuit Mexico is er nog niet gereageerd.

In april kwamen de Amerikaanse autoriteiten met een serie aanklachten tegen Ovidio en zijn broers. Volgens de openbare aanklagers houden de broers zich sinds de uitlevering van hun vader bezig met het smokkelen van synthetische drugs als methamfetamine en de krachtige opioïde fentanyl.

In de aanklachten staat dat het doel van de broers was om grote hoeveelheden fentanyl te produceren en dat voor de laagst mogelijke prijs te verkopen. Het middel is zo goedkoop te vervaardigen dat het kartel er enorme winsten op maakt. Ze zouden honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan het handelen in fentanyl. Het middel, dat bij lage doseringen al fataal is, heeft de VS de laatste jaren overspoeld met vele doden tot gevolg.

Doden bij aanhouding

'De Muis', zoals de bijnaam van Ovidio luidt, werd in januari na een bloedige strijd in Culiacán opgepakt en meteen daarna op het vliegtuig naar Mexico-Stad gezet.

Er vielen tientallen doden bij de arrestatie in de hoofdstad van de westelijke deelstaat Sinaloa, die dezelfde naam draagt als het beruchte drugskartel. Tien militairen en zeker negentien vermoedelijke leden van het kartel kwamen om. Culiacán lag helemaal plat, zei de Mexicaanse minister van Defensie destijds.

Om Guzmán in te rekenen moest het leger Black Hawk-gevechtshelikopters inzetten om zich te bewapenen tegen .50-kaliber machinegeweren die het kartel op vrachtwagens had gemonteerd. Schutters van het kartel namen de toestellen onder vuur en dwongen de piloten om te landen. Daarna stuurde het kartel gewapende mannen naar het vliegveld waar een vuurgevecht tussen hen en militairen ontstond.

Ruim drie jaar eerder had de Nationale Garde de drugsbaas ook in handen, maar toen ging het goed mis. Omdat Guzmán niet meteen uit de regio werd weggehaald brak er een flink wat geweld uit. Om verdere chaos en bloedvergieten te voorkomen, besloot de Mexicaanse president López Obrador om 'El Chapo'-junior diezelfde dag nog vrij te laten. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

El Chapo

Vader 'El Chapo' Guzmán staat bekend als een van de grootste drugsbaronnen ter wereld. Hij werd twee keer in Mexico opgepakt en wist evenzoveel keer op spectaculaire wijze te ontsnappen uit de gevangenis.

Na zijn derde arrestatie werd de voormalige baas van het Sinaloa-drugskartel uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij is veroordeeld en vastzit.

Meer weten over El Chapo? Bekijk de video: