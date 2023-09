Drie explosies in korte tijd in Amsterdam

In Amsterdam hebben in korte tijd drie explosies plaatsgevonden in woonwijken. De ontploffingen gebeurden tussen 20.15 uur een 23.00 uur in Amsterdam-Noord, op Zeeburgereiland en op IJburg. Verschillende panden zijn beschadigd geraakt.

Rond 20.15 uur kwam bij de politie de eerste melding binnen van een ontploffing bij een portiekdeur aan de Eef Kamerbeekstraat. Getuigen zouden een harde knal hebben gehoord. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Wel is er schade aan een raam.

Volgens de lokale omroep AT5 zagen meerdere buurtbewoners twee jonge mannen vluchten op een fatbike. De twee zouden bivakmutsen hebben gedragen toen ze op de vlucht sloegen.

De politie werd een uur later opnieuw gealarmeerd vanwege een explosie aan het Vijgepeerpad in Noord. Ook daar hoorden getuigen een harde knal. En ook hier raakte niemand gewond.

De laatste ontploffing was even na 23.00 uur aan de Galjootstraat op IJburg, meldt de politie. Specialistische eenheden en de brandweer zijn daar aanwezig voor onderzoek. Of de drie ontploffingen met elkaar te maken hebben, is niet bekend.