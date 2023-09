Kwakkelend PSG verliest in eigen huis van Nice, ondanks twee goals Mbappé

Paris Saint-Germain heeft in eigen huis met 2-3 verloren van Nice. In de eerste vijf wedstrijden van het nieuwe seizoen wisten de kwakkelende Parijzenaren slechts twee keer te winnen. Eerder werd gelijkgespeeld tegen Lorient en Toulouse. Nice passeerde PSG op de ranglijst en staat nu tweede in de Ligue 1.

PSG verloor deze week de Italiaanse sterkhouder Marco Verratti, die voor 45 miljoen naar de Saudische competitie vertrok. Eerder in de zomer maakte ook superster Neymar een transfer naar de golfstaat.

Geen vat op Nice

De ploeg van de trainer Luis Enrique speelt met veel nieuwe namen. Zeker het middenveld moet na het vertrek van Verratti opnieuw vorm krijgen. De Portugees Vitinha, de Spanjaard Carlos Soler en de pas 17-jarige Warren Zaire-Emery vormden het middenrif.

Zij kregen samen geen vat op Nice, dat na twintig minuten toesloeg via de Nigeriaanse spits Terem Moffi. Mbappé maakte gelijk, maar kort na rust kwamen de bezoekers via Gaëtan Laborde opnieuw op voorsprong.

Zo'n twintig minuten voor tijd schoot Moffi zijn tweede goal van de avond binnen. Met een mooie volley zorgde Mbappé nog voor de 2-3, maar meer zat er voor PSG niet.