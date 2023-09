Spektakel bij Nederlands dartonderonsje, zege Van Barneveld vlak voor huwelijk

Noppert en Van Duijvenbode gaven gehoor aan die wens. De nummers 9 en 10 van de wereld gooiden beiden boven de 100 gemiddeld en trakteerden de fans op spektakel.

Het enige smetje op de avond was een aubergine die vanuit het publiek in de richting van de spelers werd gegooid. Van Duijvenbode, die al jarenlang als auberginekweker werkt en als bijnaam 'Auberginius' heeft, maakte zich er niet al te druk en lachte het weg.

Breaks over en weer

Waar de Nederlanders in de beginfase hun eigen legs wisten te behouden, kwam er daarna een fase van breaks over en weer. Noppert bleek in de slotfase de sterkste.

Van Duijvenbode gooide met ruim 105 gemiddeld net iets hoger dan Noppert (103), maar de Fries was een stuk beter op de dubbels. "Het was een bijzondere wedstrijd, dat dit er uitkomt voor eigen publiek, dat is echt heel speciaal."

In de tweede ronde treft Noppert Nathan Aspinall, de winnaar van de World Matchplay en de huidige nummer 5 van de wereld. "Het wordt pittig, maar ik ben zelf goed in vorm. En ik kan vanavond lekker in mijn eigen bed slapen."