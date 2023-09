Recordaantal doden na besmetting met dengue-virus in Bangladesh

In Bangladesh is dit jaar een recordaantal mensen overleden na een besmetting met dengue, ofwel knokkelkoorts. Dit jaar zijn al 778 mensen aan een besmetting bezweken. In totaal zijn er dit jaar ruim 157.000 mensen besmet geraakt met het virus. Ook dat is een record.

Veelvoorkomende symptomen zijn hoge koorts met koude rillingen. Patiënten braken en hoesten veel en hebben heftige hoofdpijn achter de ogen. Ook is er veel pijn in de spieren, botten en gewrichten. De symptomen houden meestal een week tot twee weken aan. De meeste mensen die met dengue besmet raken hebben geen symptomen.

Het is de meest voorkomende door muggen overgebrachte virale infectieziekte. Jaarlijks worden ongeveer 400 miljoen mensen besmet met dengue. De muggen die het virus overdragen, leven vooral in tropische en subtropische gebieden.

Het virus werd in Bangladesh voor het eerst in 1960 geregistreerd. Sinds 2010 lijken denguebesmettingen samen te vallen met het regenseizoen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat loopt in Bangladesh van mei tot eind september.

In juli waarschuwde de WHO dat het aantal gevallen van knokkelkoorts dit jaar een recordhoogte zou bereiken. De WHO wijt dat deels aan klimaatverandering.

De opwarming van de aarde is gunstig voor de muggen die de ziekte verspreiden. Experts denken dat een warmer klimaat de muggen helpt om zich sneller te vermenigvuldigen. Dat geldt ook voor het virus in de muggen zelf.

'Importziekte'

Knokkelkoorts komt ook in Nederland voor, maar alleen als zogeheten 'importziekte', doordat mensen op reis gestoken worden door een besmette mug. Ze nemen de dengue-infectie dan mee terug naar Nederland. Knokkelkoorts wordt niet van mens op mens overgedragen.

Wel rukt de tijgermug op richting het noorden, mede door klimaatverandering. Inmiddels duikt die mug steeds vaker op in Nederland. Het insect heeft zich inmiddels tot aan de Frans-Belgische grens gevestigd.

Sinds april dit jaar kan je in Nederland een denguevaccin krijgen om beschermd op reis te gaan. Tot nu toe kon je je alleen beschermen tegen de ziekte door bedekkende kleding en muggenwerende middelen te gebruiken.