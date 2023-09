Groningen verliest van ADO, duels Helmond en Den Bosch drie keer stilgelegd

In Helmond werden de laatste minuten zonder publiek uitgespeeld. In Den Bosch werd de wedstrijd na de onderbrekingen ook nog uitgespeeld. Iets voor 23.00 uur, drie uur na de aftrap, klonk het eindsignaal.

FC Groningen is door een nederlaag tegen ADO Den Haag (0-1) naar de elfde plek in de eerste divisie weggezakt. NAC Breda ging in de eerste wedstrijd zonder de ontslagen trainer Peter Hyballa onderuit bij VVV-Venlo. Roda JC won van Telstar en behoudt de koppositie.

Alle duels in de eerste divisie werden voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en Libië.

Lokhoff greep in de rust hard in en wisselde drie spelers. Dat leek even te helpen, want in de 50ste minuut knalde Dominik Janosek op aangeven van invaller Tom Boere de 1-3 binnen.

Aan die opleving kon NAC geen vervolg geven. De wedstrijd bloedde dood en gescoord werd er niet meer.

Roda blijft winnen, Emmen knokt zich terug

Koploper Roda JC nam het in eigen huis op tegen hekkensluiter Telstar. De ploeg uit Kerkrade kent de beste seizoenstart sinds de jaargang 2014/2015 en had geen enkele moeite met de bezoekers uit Velsen-Zuid.

De wedstrijd werd opengebroken door Walid Ould-Chikh, die met een geplaatst schot raak schoot. Daarna kwam het elftal van trainer Bas Sibum niet in de problemen. Na rust bepaalden Maximilian Schmidt en Arjen van der Heide de eindstand op 3-0.

In Amsterdam leek het nog puntloze Jong Ajax op weg naar een zege op FC Emmen, maar na rust werd de 2-0 voorsprong in vijf minuten tijd wegegeven. FC Emmen kwam zelfs op 2-3, maar Krystian Hlynsson redde voor Jong Ajax in de blessuretijd nog een punt.