Drie hattricks in eredivisie, vrouwen van nieuwkomer FC Utrecht koploper

Daarmee leek de wedstrijd al vroeg beslist. Zeker nadat Roosjen haar hattrick in de 76ste minuut voltooide. Ze tekende voor de 1-4, nadat Bo van Egmond met een stiftje de 1-3 had verzorgd.

Vlak daarvoor moest PEC-verdedigster Maud Rutgers met een directe rode kaart vertrekken. Eén speelster meer, een marge van drie doelpunten: niks aan de hand voor de Domstedelingen, zo leek het.

Twee doelpunten in blessuretijd

Maar dat was buiten de 16-jarige Van Egmond gerekend. In de blessuretijd scoorde ze nog tweemaal in vier minuten, waarvan de laatste goal voortkwam uit een fout van de Utrechtse defensie.

PEC Zwolle kon de comeback niet voltooien, waarmee FC Utrecht de goede seizoenstart een passend vervolg heeft gegeven. De nieuwkomer staat na twee wedstrijden met zes punten bovenaan. Alleen Fortuna Sittard kan die koppositie dit weekend nog overnemen. Het moet dan zondag winnen van Feyenoord.

Curieuze derde goal Leuchter

Ook Ajax-spits Romée Leuchter zorgde voor een hattrick, in het uitduel met Excelsior (1-3 winst). Haar derde treffer was curieus: een vrije trap van Leuchter belandde bovenop de lat en vloog recht omhoog. Terwijl Excelsior-keeper Isa Pothof een andere bal pakte om het spel snel te hervatten, belandde de bal van Leuchter op het veld en stuiterde het lege doel in.

AZ boekte in Friesland een nipte overwinning op sc Heerenveen dankzij een doelpunt van Floor Spaan: 0-1. In het Bingoal Stadion bleven ADO Den Haag en PSV steken op een doelpuntloos gelijkspel.