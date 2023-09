Tekstschrijver wereldhit Volare op 92-jarige leeftijd overleden

Tekstschrijver Franco Migliacci is op 92-jarige leeftijd overleden. De Italiaan werd vooral bekend door het nummer Volare, dat hij samen met zanger Domenico Modugno in 1957 schreef.

Het nummer heet eigenlijk Nel Blu Dipinto di Blu, dat 'In het blauw geschilderde blauw' betekent. Migliacci liet zich inspireren door twee schilderijen van de Russisch-Franse kunstenaar Marc Chagall. Het nummer wordt gezien als een van de bekendste Italiaanse nummers die ooit zijn gemaakt.

Modugno won met Volare in 1958 het San Remofestival en trad in hetzelfde jaar namens Italië op op het Eurovisie Songfestival, dat in Hilversum werd gehouden.

Daar eindigde hij als derde, maar het nummer groeide uit tot een grote hit. In het jaar daarop won Volare bij de allereerste Grammy-uitreiking twee prijzen.