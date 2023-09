Coronaprik opgenomen in vaste vaccinatieprogramma VS

In de Verenigde Staten kunnen mensen vanaf vandaag op verschillende plekken een jaarlijkse prik krijgen tegen het coronavirus. Het Amerikaanse ziektebestrijdingscentrum (CDC) kwam deze week met het advies om iedereen die ouder dan zes maanden is te vaccineren tegen corona. Binnen 48 uur zouden de eerste prikken gezet kunnen worden.

De prik wordt vanaf nu jaarlijks samen met onder meer de griepprik aangeboden in de VS. Het coronavaccin wordt dus opgenomen in het standaardvaccinatieprogramma, wat in Nederland niet het geval is.

Volgens de Gezondheidsraad heeft een groot deel van de Nederlandse bevolking inmiddels immuniteit opgebouwd tegen het coronavirus, door vaccinatie of een besmetting. Niet iedereen hoeft zich dus deze winter te melden voor een (booster)prik. Wel is het belangrijk dat de immuniteit voorlopig op peil wordt gehouden, denkt de Gezondheidsraad.

Daarom wordt bepaalde groepen Nederlanders aangeraden om een coronaprik te halen. Het gaat om mensen van 60 jaar of ouder, zwangeren, zorgpersoneel en mensen die tussen de 18 en 60 jaar oud zijn en al jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met een hoog medisch risico.

Uitnodiging

Vanaf volgende week ontvangen de eerste Nederlanders een uitnodiging voor de coronaprik. De enige groep die een uitnodiging krijgt, is de groep mensen van 60 jaar en ouder. Vanaf 2 oktober kunnen zij ook daadwerkelijk het coronavaccin krijgen.

De anderen aan wie het vaccin wordt aangeraden krijgen geen uitnodiging. Mensen die de prik willen halen kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD.

Dat komt doordat de patiëntgegevens alleen bij de huisarts bekend zijn, zegt een woordvoerder van het RIVM. De huisartsen zijn niet verplicht patiënten die in aanmerking komen voor de coronaprik uit te nodigen. Wel kunnen zij een alinea toevoegen aan de uitnodiging voor de griepprik, waarin ze mensen erop attenderen dat ze mogelijk in aanmerking komen voor een coronavaccinatie.

Vaccinatieprogramma

De coronaprik is tot eind december verkrijgbaar. Voor zwangeren en mensen die door een arts worden doorverwezen vanwege een hoog medisch risico, geldt dat de coronaprik ook daarna nog beschikbaar blijft.

Of de coronaprik aan een jaarlijks vaccinatieprogramma moet worden toegevoegd, hangt af van hoe het virus zich ontwikkelt, zegt de Gezondheidsraad. De raad heeft geadviseerd om het vaccinatieprogramma de komende jaren jaarlijks te evalueren en waar nodig aan te passen.