Afgebroken trainingskamp 'geen goed voorteken' voor schaatsseizoen

"Het is te hopen dat Inzell een incident was", doelt Jan Blokhuijsen op de positieve coronatest van Kjeld Nuis, eerder deze week. Nuis werd ziek, slechts een paar dagen nadat de schaatsers van verschillende Nederlandse ploegen (Jumbo-Visma, Team IKO en Team Reggeborgh) waren neergestreken in Duitsland voor een trainingskamp.

Vanwege de coronapandemie lag de sportwereld maandenlang stil, maar de schaatsers ondervonden daar tot dusver weinig hinder van. Het seizoen eindigde in maart, toen Nederland aan het begin van de eerste coronagolf stond. Maar nu het nieuwe seizoen op het punt van beginnen staat, en het aantal besmettingen in Nederland weer in rap tempo toeneemt, zijn er bij de schaatsers steeds meer twijfels.

Het is een flinke hobbel op weg naar de opening van het seizoen, dat er toch al anders uitziet. De Internationale Schaatsunie (ISU) besloot eind augustus de eerste vier wereldbekers te schrappen. Deze waren gepland in Polen, Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten.

"Ik denk dat we een slim besluit hebben genomen door terug naar huis te rijden", voegt Ter Mors toe. "Je bent in je eigen huis toch iets veiliger."

Blokhuijsen en Ter Mors durven nog niet te zeggen wat de positieve tests in Inzell voor invloed zullen hebben op het naderende seizoen. Ter Mors: "Het is koffiedikkijken of alle wedstrijden doorgaan. Vooruitkijken kan niet in deze situatie, maar dit zijn zeker geen positieve voortekenen."

"Als ploeg proberen we zo positief mogelijk te blijven en zo goed en zo kwaad als het kan te trainen", vertelt Blokhuijsen. "En dan is het afwachten. Het zou jammer zijn als bij wijze van spreken de helft van het schaatspeloton zou wegvallen. Dan krijg je natuurlijk heel andere wedstrijden."

Reggeborgh in quarantaine

De ploeg van Nuis zit inmiddels in Nederland in quarantaine. "We kunnen nu tien dagen niet op het ijs staan", zegt Ronald Mulder. "De NK's komen snel dichterbij, dus ik baal er wel van. Maar we kunnen er niks aan doen. We moeten ons gewoon aan de regels van het RIVM houden."

Mulder probeert zijn conditie op peil te houden, terwijl hij in isolatie zit op een vakantiepark in Friesland. "Ik heb hier gelukkig mijn hometrainer staan. Ik kan dus fietsen en we proberen nog wat krachtspullen hier te krijgen."

Ook voor de schaatsers van Jumbo-Visma zal het de komende tijd nog even behelpen zijn. De ploeg besloot in quarantaine te gaan na een twijfelachtige testuitslag en staat voorlopig ook niet op het ijs.