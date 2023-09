Commissaris van de koning Gelderland beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

De Gelderse commissaris van de koning John Berends en een aantal van zijn naaste medewerkers maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat schrijft De Gelderlander op basis van gesprekken met anonieme ambtenaren en andere betrokkenen. De krant heeft ook inzage gehad in de uitkomsten van een medewerkersonderzoek, waarin het beeld van een angstcultuur bevestigd zou worden.

Negen van de dertien naaste medewerkers van CDA'er Berends - zijn 'kabinet' - zeggen dat ze zijn geconfronteerd met verbaal grensoverschrijdend gedrag. Een deel geeft aan dat er ook fysieke grenzen zijn overschreden en dat er is gepest.

Er wordt gesproken over woede-uitbarstingen, scheldpartijen en slaande deuren. Het verloop in het team was de laatste jaren groot, ten gunste van mensen die wél met Berends door één deur kunnen. Dat zouden vooral oude bekenden van hem zijn uit de tijd dat hij burgemeester van Apeldoorn was. Hij vertrok daar in 2019 om commissaris van de koning te worden.

Visie en overtuigingskracht

De Gelderlander schrijft dat de onrust verder is toegenomen, doordat Berends meer invloed wil op de ambtenaren. Die vallen nu onder hun eigen afdelingshoofden, die weer aangestuurd worden door de directeur van de organisatie op het provinciehuis.

Maar de cvdk wil dat de ambtenaren rechtstreeks onder hem vallen en rechtstreeks aan hem rapporteren. De ondernemingsraad maakt zich daar zorgen over: die vreest dat er dan geen ruimte meer is om kritiek te uiten en heeft negatief over het plan geadviseerd.

Berends zelf spreekt tegen dat er een angstcultuur heerst. "Ik ben een bestuurder met visie en overtuigingskracht en dat draag ik ook uit. Mocht dat anders zijn overgekomen, dan is dat nooit mijn intentie geweest", zegt hij tegen de krant.