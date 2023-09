Wielerploeg DSM versterkt zich met Nederlanders Welten, Leemreize en Roosen

De 26-jarige Welten reed sinds 2018 in Franse dienst, eerst voor Arkéa-Samsic en sinds vorig jaar voor Groupama-FDJ. "Ik ben iemand die graag voor anderen zorgt en ik denk dat dat een kwaliteit is die ik mee kan nemen naar de sprintgroep", meldt hij.

Ook Leemreize (23) komt over van Jumbo-Visma. De klimmer debuteerde vorig jaar in de Giro. Zijn beste resultaat was een tweede plaats in de zeventiende etappe, een zware bergrit.

Philipsen klopt Groenewegen en Jakobsen in Kampioenschap van Vlaanderen

Jasper Philipsen heeft voor de tweede keer het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen te snel af in de massasprint.

Jakobsen, de winnaar van vorig jaar, ging in de straten van Koolskamp als eerste aan, maar de Europees kampioen zag net voor de finishlijn Philipsen (de winnaar in 2021) en ook Groenewegen (de winnaar in 2018) nog over hem heen komen.

Philipsen bracht het aantal Belgische zeges in wat ook wel de Koolkamp Koers wordt genoemd op 86. Nederland leverde in 107 edities acht winnaars. De Belg Niko Eeckhout is recordhouder met vier overwinningen.