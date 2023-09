Game-ontwikkelaars geschrokken door nieuwe prijsmethode van platform Unity

Er is onrust in de gamingwereld. Ontwikkelaars zijn ontevreden over het platform Unity. Dit grote softwarebedrijf kondigde woensdag aan dat het vanaf volgend jaar een andere prijsmethode gaat hanteren. Gamestudio's kunnen op het platform nieuwe games ontwikkelen, ze kunnen daar technische hulpmiddelen gebruiken en hoeven zo dus niet alles zelf te doen.

Op dit moment betalen ontwikkelaars alleen voor een abonnement dat ze afsluiten. Voor een pro abonnement is dit ongeveer 1900 dollar per jaar. Vanaf 1 januari komt hier nog een extra bedrag bovenop: ze moeten dan gaan betalen voor elke keer dat een game wordt gedownload. Dit geldt niet voor alle gebruikers; de extra kosten worden pas in rekening gebracht vanaf een bepaalde drempel.

Bij het abonnement van Unity Pro (wat veel ontwikkelaars gebruiken) bereik je deze drempel als je game 1 miljoen keer is gedownload en 1 miljoen dollar heeft opgeleverd. Vanaf dat moment moet er extra betaald worden, van 2 tot 15 dollarcent per installatie.

Volgens Unity zelf gebruikt 61 procent van alle ontwikkelaars het platform. Met het platform zijn bijvoorbeeld de populaire games Pokemon Go, Genshin Impact en corona-hype Among Us gemaakt.

Unity benadrukte gisteren na de kritiek dat niet alle gebruikers van het platform per download gaan betalen. 90 procent van de ontwikkelaars zal er geen last van hebben, schreef het bedrijf in een post op hun blog.

Echt geschrokken

Toch is het slecht nieuws, vinden game-ontwikkelaars. "Er is nu veel onrust binnen ons bedrijf," vertelt Matthijs van de Laar van ontwikkelaar Twirlbound, dat zich de afgelopen tien jaar volledig op Unity heeft gebaseerd. De games van Twirlbound halen niet vaak de drempel die tot extra betalingen zal gaan leiden, maar toch is hun vertrouwen in Unity erg beschadigd.

Ook Thomas Huster van Total Mayhem Games is gaan twijfelen aan het softwareplatform. "We worden nu geforceerd om na te denken of we wel met zo'n partij in zee willen, die vanuit het niets de spelregels verandert." Voor de spelletjesmaker is het platform enorm belangrijk. "Al onze games draaien in Unity en alles wat wij uitbrengen is ermee gemaakt. Wij zijn wel echt geschrokken."

En overstappen naar een ander platform gaat niet zomaar, vertelt Huster. "Er gaat heel veel tijd en geld zitten in het opnieuw opleiden en ontwikkelen van de vaardigheden in die engine. Het zou minstens een half jaar duren."

Het bedrijf had een paar dagen eerder een nieuwe game uitgebracht. "Deze is de eerste maand gratis, maar daarna wel betaald. De lancering was succesvol, maar nu blijkt dat het succes ook nadelige gevolgen kan hebben. Voor een kleine studio is dat wel een groot risico."

Geen toekomst

Derk de Geus is bang dat deze aankondiging van Unity mogelijk een nieuwe ontwikkeling inluidt en dat de bedragen misschien op termijn misschien nog wel omhoog gaan. Een van de games die hij voor zijn bedrijf Paladin Studios ontwikkelde werd bijna twintig miljoen keer gedownload.

"Met de nieuwe regeling van Unity zouden we dan misschien wel 4000 euro per maand moeten betalen," vertelt de game-ontwikkelaar. "Je moet je realiseren dat sommige games weinig tot geen omzet hebben, maar wel miljoenen keren geïnstalleerd worden. Dat is schadelijk voor ontwikkelaars."

Toch begrijpt hij wel dat er bij het platform iets moet gebeuren. "Unity draait veel verlies, dat vind ik problematisch. Als de tools die je gebruikt geen winst maken hebben ze misschien geen toekomst." Andere platforms kiezen voor andere betaalmanieren.

Zo vraagt concurrent Unreal 5 procent van de opbrengsten van een game, in plaats van een bedrag per installatie. Dat is beter, vindt De Geus. "Toch is het minder erg dan de meeste mensen denken," relativeert hij de stap van Unity. "Door de drempel gaat het maar voor een kleine groep gelden."