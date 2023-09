Ex-voorzitter Spaanse voetbalbond mag niet binnen 200 meter van Hermoso komen

Luis Rubiales, de voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond, mag zich niet binnen 200 meter van de speelster Jennifer Hermoso bevinden. Dat besliste de rechter in Madrid vandaag. Ook mag hij geen contact opnemen met Hermoso.

Rubiales moest vanmiddag voor het eerst voor de rechter verschijnen om uitleg te geven over de kus die hij na de WK-finale in Australië aan Hermoso gaf. Hermoso deed vorige week aangifte en het Spaanse Openbaar Ministerie (OM) besloot Rubiales strafrechtelijk te vervolgen. Spaanse aanklagers hebben hem beschuldigd van aanranding en dwang. Hij ontkende vandaag voor de rechter alle beschuldigingen.

Het OM had gevraagd om een verbod om binnen 500 meter van Hermoso te komen, maar dat werd dus 200 meter. Het verbod geldt zolang het proces loopt. Heel ingewikkeld zal het voor Rubiales overigens niet worden om die afstand te bewaren, want Hermoso voetbalt bij een club in Mexico.

Het OM eiste verder dat Rubiales zich elke 15 dagen moet melden bij de rechtbank, maar dat verwierp de rechter. Dat geldt ook voor het verzoek van de advocaat van Hermoso om de tegoeden van Rubiales te bevriezen.

Golf van verontwaardiging

De kus na de WK-finale veroorzaakte een golf van verontwaardiging over seksisme en machogedrag in Spanje. Rubiales bood halfslachtig zijn excuses aan, maar van aftreden wilde hij aanvankelijk niks weten. "Het was een spontane wederzijdse kus. Ik zal vechten tot het einde. Het gaat hier niet om gerechtigheid, maar om een sociale executie", zei hij destijds.

Bekijk in de video hieronder het bewuste moment van de omstreden kus aan Hermoso: