Miljoenennota: koopkracht stijgt met 1,8 procent, extra geld voor armoedebestrijding

De koopkracht van een doorsnee huishouden stijgt volgend jaar volgens het demissionaire kabinet met 1,8 procent, al zijn er ook groepen die erop achteruitgaan. Het kindgebonden budget gaat omhoog; het wordt 750 euro voor het eerste kind en 883 euro voor het tweede kind.

Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover van RTL Nieuws, dat de Miljoenennota voor 2024 heeft ingezien. De begroting van het kabinet worden aanstaande dinsdag gepresenteerd op Prinsjesdag.

Ook De Telegraaf en NRC hebben de stukken in handen. De Telegraaf meldt dat de staatsschuld volgend jaar onverwacht daalt naar 46,9 procent van het nationaal inkomen. Daarmee blijft Nederland ruim binnen de Europese norm van 60 procent.

Omdat het kabinet-Rutte IV demissionair is, worden er dit jaar geen grote plannen gemaakt. Wel heeft het kabinet in de zomer besloten om twee miljard euro extra uit te trekken voor koopkrachtmaatregelen voor mensen met een laag- of middeninkomen.

Het aantal Nederlanders onder de de armoedegrens loopt op naar 1 miljoen, als er niets gedaan wordt aan de koopkracht, zo waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) in augustus.

Bestaanszekerheid

Het kabinet komt daarom toch met enkele maatregelen om dit te voorkomen, zeggen Haagse bronnen. Zo gaat de huurtoeslag met maximaal 416 euro per jaar omhoog. Bestaanszekerheid is een belangrijk thema in de Prinsjesdagstukken, zo meldt NRC. Het is ook een belangrijk verkiezingsthema en bijna alle politieke partijen hebben hier plannen voor, zo bleek eerder uit een inventarisatie van de NOS.

Het "overgrote deel" van de mensen met een laag inkomen krijgt voor het einde van het jaar een toeslag van maximaal 1300 euro voor de hoge energiekosten, beloofde minister Carola Schouten (Armoedebeleid) woensdag aan de Tweede Kamer.

Dit jaar is het zeer waarschijnlijk de laatste keer dat de energietoeslag wordt uitgekeerd. Dat betekent dat de toeslag niet in de Miljoenennota van 2024 voorkomt.