Dainese ziet DSM-ploegmaten vallen in finale, maar sprint toch naar zege in Vuelta

De negentiende etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Alberto Dainese. De Italiaan van DSM-firmenich was in een door een valpartij ontregelde sprint landgenoot Filippo Ganna net te snel af. Kaden Groves, de drager van de groene trui en tweevoudig etappewinnaar, was een van de renners die betrokken was op de valpartij. Marijn van den Berg (EF) sprintte naar de derde plaats, de beste prestatie van de 24-jarige Nederlander deze Vuelta. Na alle commotie van de afgelopen dagen, beleefde leider Sepp Kuss vandaag een zorgeloze dag. Hij begint met een voorsprong van 17 seconden en 1.08 op zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic aan de laatste serieuze opgave van deze Vuelta, een pittige heuvelrit op zaterdag.

Geen twijfel De laatste sprintkans voor de rappe mannen was alweer dik een week geleden. In etappe 12 was Juan Sebastian Molano de snelste in Zaragoza voor groene trui Kaden Groves. Daarna hezen de rappe mannen zich zwoegend en steunend over Aubisque, Tourmalet, Angliru en al die andere, minder bekende Spaanse bergen om vandaag weer hun kunstje te laten zien. Dat de negentiende etappe van La Bañeza naar Íscar (177 kilometer) zou uitmonden in een sprint stond dan ook al bij voorbaat vast. Vooraf was vooral de vraag of dat met een compleet of een gebroken peloton zou zijn, want de vlakke open wegen leenden zich voor waaiervorming. Al snel bleek de windkracht echter niet verontrustend te zijn.

TV-minuten Weinig reden om op avontuur te gaan, kortom. Toch reden vier man het grootste deel van de dag vooruit, met alleen de televisieminuten als beloning. Paul Lapeira (AG2R), Mathis Le Berre (Arkéa) en Clément Davy (Groupama-FdJ) vormden de Franse meerderheid in de kopgroep, Michal Schlegel (Caja Rural) was hun Tsjechische metgezel.

Foto: 20efa711-0f7e-368e-82b5-e093464f87bc - EPA

Zonder al te grote inspanning hield het peloton dat viertal op maximaal 2.30 minuten en al op een kilometer of 50 leek de vlucht voorbij. Het peloton liet de vluchters daarna nog even spartelen en op 19 kilometer was het echt gedaan. Een late solo van Samuele Battistella (Astana) was ook bij voorbaat kansloos, want de sprint moest er komen.

Valpartij Groves Groenetruidrager Kaden Groves, winnaar van twee etappes al deze Vuelta, leek perfect in positie, maar op iets meer dan een kilometer van de streep was de Australiër betrokken bij een valpartij. Dainese ontsprong de dans maar net, want vlak voor zijn neus werden ploeggenoten Max Poole, Romain Combaud en Chris Hamilton wel meegesleurd in de valpartij. Hij koos het wiel van Ganna, die er een lange sprint van maakte en wipte er in de laatste honderd meter fluitend overheen.

Foto: 03c38b7e-819d-3118-8b2b-5b867c310643 - NOS