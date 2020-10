Straks duizenden prefab-huizen per jaar uit één fabriek

Op grote schaal geïndustrialiseerd bouwen wordt al jaren genoemd als een van de oplossingen voor het gebrek aan betaalbare koop- en huurwoningen, een tekort aan arbeidskrachten én stijgende bouwkosten. Toch heeft nu pas de eerste grote bouwer een locatie aangewezen waar deze 'kant en klare' woningen met duizenden per jaar gemaakt gaan worden.

Bouwbedrijf Van Wijnen zet het komende jaar in Heerenveen een fabriek neer. Daar worden op termijn 4000 van zulke woningen per jaar gemaakt. "Wij doen dat met twee delen", zegt ceo Peter Hutten. "Op de locatie zetten we de woning dan in elkaar als lego." Op dit moment produceert Van Wijnen nog 400 prefab-woningen per jaar.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf een aantal huizen ontwikkeld waarvan de bouwer denkt dat er de komende jaren veel vraag naar is. Het gaat bijvoorbeeld om gasloze (gezins-)woningen van rond de 100 vierkante meter met twee of drie slaapkamers. Volgens Hutten is de kostenbesparing dankzij de opschaling straks zo'n 30 procent.

Larissa woont in een prefab-woning in Assen. En dat voelt helemaal niet als bouwpakket, zegt ze: