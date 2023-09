Deel van strand Vlieland in zee verdwenen, 'levensgevaarlijke situatie'

Op Vlieland is een stuk strand weggespoeld tijdens werkzaamheden om de kust te verstevigen. De gemeente noemt de situatie levensgevaarlijk en roept mensen op uit de buurt te blijven.

Het gaat om een gedeelte van de Havenstrand, bij de jachthaven. Daar werd geprobeerd de kust te versterken via zandsuppletie. Bij die in Nederland veel gebruikte methode wordt een grote hoeveelheid zand gestort, waarna de wind ervoor zorgt dat de duinen verstevigd worden en het strand wordt verhoogd.

Als gevolg van de zandsuppletie heeft er een zogeheten oeverval plaatsgevonden, wat betekent dat een stuk strand is bezweken en in de stroomgeul is verdwenen, meldt Omrop Fryslân. De gemeente heeft op X een foto gedeeld waarop te zien is dat er een groot gat in het strand zit.

Het weggezakte stuk strand is afgezet. Volgens de gemeente is de situatie levensgevaarlijk. "Houd daar rekening mee en kom niet op het afgezette gedeelte van het strand", aldus de gemeente.