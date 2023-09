Twee aardbevingen bij Groningse Zandeweer

Bij Zandeweer in het noorden van Groningen zijn vandaag twee aardbevingen geweest. De eerste beving was vanochtend en had volgens metingen van het KNMI een kracht van 2,0. Vanmiddag was er op dezelfde plek een tweede aardbeving, die volgens het meteorologisch instituut een kracht had van 1,9.

De twee aardschokken waren op drie kilometer diepte. Bij RTV Noord zijn in beide gevallen meerdere meldingen binnengekomen van mensen die de bevingen hebben gevoeld. Of ze ook schade hebben veroorzaakt is nog niet bekend.

De eerste schok was rond 08.20 uur en werd onder meer opgemerkt in Zandeweer, Uithuizen, Middelstum en Roodeschool. Een inwoner van Zandeweer omschreef de beving als "een doffe dreun waardoor het huis trilde". Volgens een inwoner van Uithuizen leek het "alsof een zware vrachtwagen door de straat reed. Het huis trilde".

De tweede beving was rond 13.30 uur en werd gevoeld in Zandeweer, Rottum, Uithuizen en Kantens. Een inwoner van Rottum meldt: "Gerommel en daarna een schok". "Hij kwam uit de verte aanrollen en toen was er een klap", omschrijft een inwoner van Kantens de beving.