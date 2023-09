Steeds meer mensen met parkinson, ook twintigers en dertigers

Ze had, buiten de kramp, niet echt pijn. Daarom maakte ze pas na een tijdje een afspraak bij de huisarts. "Ik moest een aantal neurologische testjes doen, waar ik op uitviel, en dat zou niet moeten op die leeftijd. Ik dacht: dit klopt niet." Zes weken later kwam bij de neuroloog het antwoord: parkinson.

Met de ziekte gaat het volgens Verbaarschot "op en af". Fysiek gaat het nog redelijk, mede dankzij botoxinjecties in haar rechtervoet. "Ik kan zelfs hardlopen." Ze heeft wel veel moeite met dingen tegelijk doen en concentreren. "Ik ben nu bezig met het ophogen van medicijnen, dat is nodig, want er komen steeds klachten bij."

Groei indammen

Bloem en zijn collega's van het Radboudumc wonnen vorig jaar de Stevinpremie, een wetenschapsprijs van 2,5 miljoen euro. Naar aanleiding daarvan staat de binnenstad van Nijmegen volgend weekend helemaal in het teken van parkinson, met verschillende activiteiten voor patiënten. "Het geld gaan we inzetten om de groei aan parkinson in te dammen", zegt Bloem.

De onderzoeker zet zich in voor een beter toelatingsbeleid van pesticiden. "De toelatingscriteria die in Europees verband worden gehanteerd, toetsen niet afdoende op het risico op parkinson", zegt Bloem. "We weten gewoon niet of ze veilig zijn." Daar moet volgens Bloem verandering in komen.

Daarnaast gaat het Radboudumc onderzoek doen naar de effecten van sporten op het ontstaan van parkinson. "We weten dat mensen die in hun leven veel hebben gesport een lager risico hebben om parkinson te krijgen." Daarom gaan de onderzoekers kijken naar de effecten wanneer mensen in het dagelijks leven meer gaan bewegen. Hierbij worden zij gestimuleerd door een game op hun telefoon.

Hoopvol over toekomst

Verbaarschot is positief over de toekomst, mede dankzij dit soort studies. "Ik hoop dat er een medicijn komt dat de ziekte kan afremmen, of zelfs stoppen." Zelf deed ze daarom mee aan een onderzoek naar vrouwen met parkinson en nu heeft ze zich ingeschreven voor een onderzoek naar werk en parkinson. "Hoe eerder dingen worden onderzocht, hoe eerder ze dingen kunnen ontdekken die helpen."

Ook probeert ze veel te sporten. "Ik loop dus hard en doe sinds kort padel. Daar kan ik nog niets van, maar het gaat erom dat je beweegt."