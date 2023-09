Vanavond op tv: Enorme werkloosheid in China • De toekomst van volkshuisvesting

Ons bouwvraagstuk

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zoomen we in op een aantal grote vraagstukken waar Nederland mee te maken heeft. Het eerste onderwerp waar we aandacht aan besteden is volkshuisvesting. Hoe staat het met de doelstelling om 900.000 huizen extra te bouwen tot 2030? Zijn er naast kopen en huren nog meer inventieve manieren van wonen die onze huizenmarkt kunnen verbeteren?

Te gast is Francesco Veenstra. Hij is Rijksbouwmeester en in die rol adviseert hij het kabinet op het gebied van woningbouw. We vragen hem waar de politieke partijen in zijn optiek op moeten focussen.