Ig Nobelprijs voor onderzoek verveelde studenten en seksende ansjovissen

De Nederlandse onderzoeker Wijnand van Tilburg, werkzaam in het Britse Essex, heeft een Ig Nobelprijs gewonnen in de categorie educatie, voor zijn onderzoek naar verveling onder studenten en docenten. Hij ontdekte dat studenten verveelder waren wanneer hun docent zich ook stond te vervelen. De Ig-Nobelprijzen worden jaarlijks toegekend voor verrassende en ludieke onderzoeken die zijn gepubliceerd in erkende wetenschappelijke tijdschriften. Het is de bedoeling dat de winnende onderzoeken aanzetten tot lachen en nadenken. De Ig Nobelprijzen worden altijd vlak voor de bekendmaking van de echte Nobelprijzen uitgereikt door het humoristische tijdschrift Annals of Improbable Research. 'Voorkomen verveling belangrijk' Uit het onderzoek van Van Tilburg blijkt dat verveling ook te maken heeft met verwachtingen Als studenten lage verwachtingen hebben voor een les, dan zullen ze zich in die les ook meer vervelen dan wanneer ze er met goede verwachtingen naartoe gaan. "Verveling kan studentenuitval en slechter presteren veroorzaken, en soms heeft het langetermijngevolgen zoals agressie en depressie. Het voorkomen ervan is dus belangrijk", vertelt Van Tilburg aan de NOS.

We wisten wel dat de prijs bestond, maar hij kwam voor ons toch uit de lucht vallen. Wijnand van Tilburg

De online ceremonie was gisteravond al te zien op YouTube, de fysieke uitreikingen zijn in november. Wetenschapper Van Tilburg is verrast dat hij in de prijzen is gevallen. "We wisten wel dat de prijs bestond, maar toch kwam hij voor ons uit de lucht vallen."

Foto: ed609270-6abf-3986-983f-fe4ed2dd9629 - Improbable Research