Ontslagronde autofabriek VDL Nedcar: eerste 300 medewerkers verliezen hun baan

Driehonderd medewerkers van VDL Nedcar moeten op korte termijn op zoek naar ander werk. Dat bevestigt vakbond FNV. Medewerkers krijgen vandaag in een één-op-één gesprek te horen of ze voorlopig mogen blijven of moeten vertrekken. In de fabriek in Born werden in het verleden auto's voor DAF, Mitsubishi en BMW in elkaar gezet. Een nieuwe opdrachtgever heeft zich niet gemeld.

Om die reden moeten waarschijnlijk uiteindelijk 1800 mensen vertrekken, onder wie zo'n duizend uitzendkrachten. Van de achthonderd vaste krachten hebben er inmiddels tweehonderd gebruik gemaakt van een vrijwillige vertrekregeling. Wanneer de medewerkers die nu nog niet weg hoeven, duidelijkheid krijgen is nog onduidelijk. Mogelijk kan een deel van de productie worden voortgezet.

Vakbond FNV hield al rekening met een grotere ontslagronde in deze week. FNV-bestuurder Ron Peters: "Dus dit is iets positiever. Wel weten we dat er komend jaar nog een ontslagronde komt. De sfeer is verdrietig maar ook gelaten. Mensen zagen het aankomen, maar toch is het voor sommigen een hard gelag."

Hard gelag

Medewerkers van Nedcar worden per team geïnformeerd. Vervolgens wordt hun persoonlijk verteld of ze mogen blijven of weg moeten. De medewerkers van de ochtendploeg zouden al op de hoogte zijn. Een medewerker, van wie de dienst vanmiddag begint, laat de NOS weten dat hij nog wacht op een gesprek. VDL Nedcar heeft nog geen reactie gegeven.

In de afgelopen maanden werd negen keer gestaakt voor een sociaal plan. Daaronder was ook een wilde staking. Hiermee wilde het personeel een goede ontslagregeling afdwingen.

Volgens Ron Peters van FNV Metaal worden de afspraken nu netjes uitgevoerd: "Ontslagen medewerkers worden nu keurig op de hoogte gebracht. Ze werken in principe nog vier maanden door. Ze krijgen een UWV-formulier en mogen kiezen of ze vandaag gewoon doorwerken of naar huis gaan. De meesten kiezen er toch wel voor om naar huis te gaan."