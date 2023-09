Voetbalsters Ajax en FC Twente naar Zweden en Zwitserland in play-offs Champions League

De weg naar Europees voetbal voor de voetbalsters van Ajax en FC Twente loopt via Zwitserland en Zweden. Ajax treft in de play-offs om een ticket in de groepsfase van de Champions League het Zwitserse FC Zürich. FC Twente speelt tegen het Zweedse BK Häcken.

Vier clubs zijn op basis van prestaties in het afgelopen seizoen direct geplaatst voor het hoofdtoernooi: Barcelona (Champions League-winnaar), Olympique Lyonnais, Bayern München en Chelsea.

Als op 19 oktober bekend is welke clubs zich hebben geplaatst voor het hoofdtoernooi, volgt op 20 oktober de loting voor de groepsfase.

CL-voetbal van belang voor eredivisie

Plaatsing van Nederlandse clubs voor Europees voetbal is een belangrijk onderdeel van het plan van de KNVB om het vrouwenvoetbal te laten groeien. Als het aan de KNVB ligt, hoort de eredivisie voor vrouwen binnen enkele jaren tot de zeven beste competities van het continent.

Momenteel staat de eredivisie, waarvan afgelopen weekend het nieuwe seizoen is begonnen, nog op plek tien.

"Het zou mooi zijn als we voor het eerst de groepsfase gaan halen", zei Lucienne Reichardt, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, vorige week. Als één of twee Nederlandse topclubs meedoen in de Champions League helpt dat ook kleinere clubs in Nederland, legde Reichardt uit.