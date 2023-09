Boete van 345 miljoen euro voor TikTok vanwege schenden privacy kinderen

De video-app TikTok heeft een boete van 345 miljoen euro gekregen voor het schenden van de privacy van kinderen in de EU. Dat heeft de Ierse privacywaakhond bekendgemaakt namens alle toezichthouders in de EU.

De Ierse Data Protection Commission legt de boete op voor overtredingen gedurende vijf maanden in 2020. In de kern gaat het om drie zaken waarbij de accounts van kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar volgens de toezichthouder onvoldoende waren beschermd.

TikTok is het oneens met de beslissing en stelt dat de kritiek van de waakhond gaat over functies die "we hebben aangepast lang voordat het onderzoek was begonnen". Het bedrijf overweegt vervolgstappen.

Het is onduidelijk of TikTok verdere aanpassingen moet doen. De Ierse toezichthouder heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS.

Wel of niet publiek account

De eerste overtreding was dat TikTok volgens de toezichthouder kinderen op zo'n manier door het registratieproces loodste dat het account standaard openbaar was en dus de video's voor iedereen zichtbaar waren, niet alleen voor vrienden.

Toevallig of niet kondigde TikTok begin 2021, kort na de overtredingsperiode die de waakhond beschrijft, aan dat het vanaf dat moment de accounts van 13 tot 15-jarigen standaard op privé zette. Mogelijk moet deze leeftijd van de Ierse autoriteit verhoogd worden naar 17, maar dat is nog niet duidelijk.

De tweede overtreding heeft te maken met een functie die Family Pairing heet. Deze maakt het voor ouders mogelijk om hun eigen account aan dat van hun kind te koppelen. Het zou ouders meer grip moeten geven op wat hun kinderen op het platform doen en op de tijd die ze er doorbrengen.

Volgens de toezichthouder verifieerde TikTok niet of de gebruiker die als 'ouder' aan een kind werd gekoppeld, ook echt een ouder van het kind was.

Family Pairing werd door TikTok in april 2020 aangekondigd. Wie als ouder wordt aangemerkt krijgt allerlei rechten. Denk aan het instellen van de hoeveel tijd die een tiener op het platform mag doorbrengen, het filteren van bepaalde woorden of hashtags en het bepalen of het account op openbaar of privé staat en of er privéberichten verstuurd mogen worden.

De laatste overtreding is dat de informatie die aan kinderen werd gegeven over de instellingen van hun account niet duidelijk genoeg was. Daardoor wisten kinderen niet wat de gevolgen waren als hun video's standaard op openbaar stonden.

Populair onder kinderen

Er is al jaren veel aandacht voor de manier waarop TikTok omgaat met zijn jonge doelgroep. De app is zeer populair onder jonge tieners en ook onder kinderen jonger dan dertien, die er officieel geen gebruik van mogen maken.

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens deed eerder ook onderzoek naar de privacy van kinderen op het platform. De Nederlandse waakhond gaf TikTok in juli 2021 een boete van 750.000 euro omdat de privacyverklaring niet in het Nederlands te lezen was. Verder onderzoek naar de privacy van kinderen en naar de vraag in hoeverre er data naar China gaan, werd overdragen aan de Ierse toezichthouder.

Dat gebeurde omdat TikTok inmiddels een Europees hoofdkantoor had gevestigd in Ierland. Het land waar het hoofdkantoor van een bedrijf zit, levert in de regel ook de toezichthouder. Een groot aantal techbedrijven zit in Ierland, onder meer vanwege fiscale redenen.