Verstappen na trainingen: 'Ferrari is heel snel, wij stuk slechter dan verwacht'

Ook in de tweede training voor de GP van Singapore heeft Max Verstappen het moeilijk gehad met zijn auto. Hij klokte de achtste tijd, kort achter zijn teamgenoot Sergio Pérez. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc waren net als in de eerste oefensessie de snelste. Toen reed Verstappen de derde tijd.

De regerend wereldkampioen erkende kort na de training dat de eerste dag in Singapore niet naar wens verliep. "Het ging slechter dan verwacht."

"We kregen de auto niet in evenwicht. In de tweede training hebben we veel geprobeerd, maar het werkte niet. Er zijn wat problemen die we nu nog niet begrijpen. Daar moeten we bezig, want het gat met Ferrari is nu best groot. Zij waren heel snel."

Geen balans

Op het stratencircuit van Marina Bay was het al snel even schrikken voor Verstappen, die na een schakelfout bijna in de muur belandde. Sowieso had hij het erg moeilijk met zijn Red Bull, waarin hij maar nauwelijks balans wist te vinden.

Verstappen had voor de trainingen al voorspeld dat de GP van Singapore voor Red Bull weleens pittig zou kunnen worden. "We zijn op stratencircuits niet zo competitief als op andere banen. Dit ligt ons iets minder goed. We kunnen nog steeds presteren, maar het zal dichter bij elkaar zitten."