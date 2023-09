Ferrari's troeven Verstappen af in eerste vrije training Singapore

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore de derde tijd neergezet. Alleen de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz waren sneller. Leclerc reed zijn ronde in 1.33,350, Sainz volgde met een klein verschil op 0,078 seconden. Verstappen was 0,126 seconden langzamer dan Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Perez, die dit weekend diens 250ste grand prix gaat rijden, klokte de zevende tijd. Verder lag de top tien erg dicht bij elkaar. De eerste tien tijden lagen uiteindelijk binnen een seconde van elkaar. Liam Lawson, die ook dit weekend de geblesseerde Daniel Ricciardo vervangt bij Alpha Tauri, reed tijdens zijn eerste sessie ooit op dit circuit naar de zestiende tijd.

Wolff: 'Was niet de meest intelligente opmerking' Mercedes-teambaas Toto Wolff reflecteerde in Singapore op zijn uitspraken over de recordzege van Max Verstappen in Italië. Verstappen won als eerste coureur in de F1-historie tien races op rij, Wolff stelde dat zulke getallen "niemand interesseren en alleen voor Wikipedia zijn". "Als je naar de opmerkingen kijkt, kun je je afvragen of het het meest intelligente waren", zegt Wolff in Singapore. "Misschien niet. Het is mijn mindset, die heb ik overgenomen van Niki Lauda (oud-F1-kampioen en Mercedes-adviseur, red.). Hij gaf zijn trofeeën weg voor een autowasbeurt." "Getallen en bekers waren voor ons beiden niet interessant, maar je moet respect hebben voor de prestaties van Red Bull. De beste coureur in de beste auto wordt wereldkampioen."

Het was een rommelige vrije training, de gele vlag werd tot vier keer toe gezwaaid vanwege een aantal varanen die het circuit van Marina Bay probeerden over te steken. "Misschien heeft Godzilla een kind gekregen" liet de engineer van Verstappen weten over de boordradio. Los van de varanen liep de training voor Verstappen niet vlekkeloos, hij gaf aan af en toe problemen te hebben met grip en kampte zo nu en dan met stuurproblemen. Later vandaag, om 15.00 uur Nederlandse tijd, staat de tweede vrije training op het programma.

Foto: c45fa657-b357-304f-9a09-766128321915 - F1