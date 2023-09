Eerste legale cannabis in december te koop in Breda en Tilburg

De aanloopfase van het wietexperiment gaat op 15 december van dit jaar van start. Vanaf dat moment gaan twee telers legaal cannabis leveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda. Dat heeft het kabinet besloten.

Minister Kuipers van Volksgezondheid had eerder dit jaar aangekondigd dat de aanloopfase met drie telers zou starten, maar de derde teler is niet op tijd klaar. "Voor het behouden van draagvlak voor het experiment, hebben wij besloten om af te wijken van de voorwaarde dat minimaal drie telers gereed moeten zijn", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het wietexperiment wil het kabinet nagaan of legaliseren mogelijk is. Bij de proef zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid en de criminaliteit.

Trage start

De leveranciers mogen alleen legale wiet aan de coffeeshops leveren. Maar de coffeeshops mogen bij uitzondering in de aanloopfase ook nog hun gedoogde producten van oude leveranciers verkopen. Naar verwachting kunnen de volgende twee legale telers in februari starten met leveren.

De tien telers die deelnemen aan het experiment zijn al eind 2020 door middel van een loting geselecteerd, maar het experiment werd keer op keer uitgesteld. Dat kwam vooral door problemen met het verkrijgen van de vergunningen van de gemeenten waar ze wilden gaan telen en het openen van bankrekeningen.

Overgangsfase

De minister houdt vast aan de belofte om binnen zes maanden na start van de aanloopfase het experiment te verbreden naar het leveren aan alle deelnemende gemeenten. Of alle tien telers daar op tijd klaar voor zijn is de vraag. Sommige telers zijn nog niet eens begonnen met de bouw van hun teeltlocatie.

Vanuit het regeerakkoord was de voorwaarde dat er nog een elfde grote gemeente bij zou komen. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft stadsdeel Oost voorgedragen voor deelname aan het experiment. De gesprekken over de invulling hiervan lopen nog. De minister denkt daarom dat het niet mogelijk is om gelijk met de tien andere gemeenten van start te gaan.