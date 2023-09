Plan International: nauwelijks vooruitgang in positie jonge vrouwen en meisjes

De organisatie wijt het stuklopen van de vooruitgang aan onder meer wereldwijde conflicten, klimaatverandering en conservatieve politiek. "Het gaat echt veel te langzaam, en de vooruitgang die bereikt wordt is heel broos", zegt Garance Reus, directeur van Plan International in het NOS Radio 1 Journaal.

Er is wereldwijd nauwelijks vooruitgang geboekt in het verbeteren van de levenssituatie van meisjes en jonge vrouwen, concludeert Plan International in een onderzoek. De ontwikkelingsorganisatie waarschuwt dat de VN-doelen voor gendergelijkheid in 2030 uit het zicht raken.

De doelen zijn opgesteld in 2015 op een VN-top, de deadline is in 2030. De doelen vervangen de millenniumdoelstellingen, die in 2015 vervielen.

Afghanistan is "een van de meest extreme voorbeelden", zegt Reus. Sinds de Taliban in dat land de macht overnamen, worden meisjes en vrouwen van steeds meer rechten beroofd.

In het aardbevingsgebied in Marokko zijn recent nog zorgen geuit over meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer dreigen te worden van ontvoering en misbruik. Volgens Marokkaanse media gingen er op sociale media veel berichten rond waarin mannen worden opgeroepen om naar het gebied te reizen om meisjes te beschermen door met ze te trouwen.

Plan International wijst tevens op de VN-ambitie voor meer gendergelijkheidswetten, zoals wetten die moeten toezien op de aanpak van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, seksueel geweld of een minimumleeftijd voor het huwelijk. "Maar in onder meer Nicaragua, Polen en de Verenigde Staten zijn overwinningen op het gebied van reproductieve rechten juist tenietgedaan door anti-abortuswetgeving", zegt Reus.

'Ook Nederland nog lange weg te gaan'

Ook in Nederland is nog veel werk te verrichten, zegt de organisatie. "We denken altijd dat het goed gaat, maar ook hier hebben we nog een hele lange weg te gaan." Nederland scoort wel goed op het gebied van onderwijs en politiek, zegt Reus. Meisjes doen het beter op school dan jongens en er is een stijging in het aantal vrouwelijke Kamerleden en ministers.

Maar aan de andere kant benoemt de organisatie de intimidatie van vrouwelijke politici. "En vrouwen in de politiek worden vaak becommentarieerd op hun kleding en uiterlijk. Meisjes willen daardoor de politiek niet in", zegt Reus.

De directeur denkt dat de doelstellingen van de VN nog wel te halen zijn, maar "er is nog wel heel veel nodig". "Denk aan investeringen op het gebied van onderwijs en seksuele gelijkheid, en vooral blijven luisteren naar de ervaringen van vrouwen en meisjes."