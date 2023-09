'Extra veiligheidsmaatregelen in gevangenissen na arrestatie zoon Taghi'

In vijf Nederlandse gevangenissen zijn deze week de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd na de arrestatie van de zoon van Ridouan Taghi in Dubai. Dat meldt Het Parool. Gevangenen die worden gezien als onderdeel van de groep van Taghi hebben "een hogere beveiligingsstatus" gekregen.

Ze worden extra in de gaten gehouden en mogen minder vaak uit hun cel. Ook mogen ze minder telefoontjes plegen en minder bezoek ontvangen.

Het Parool meldt dat de politie het "waarschijnlijk" acht dat er onrust ontstaat bij sommige gevangenen door de arrestatie van Taghi's zoon.

Uitleveringsverzoek

Afgelopen week werd bekend dat Ridouan Taghis zoon Faissal eerder deze zomer is opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij wordt in Nederland verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met de internationale handel in verdovende middelen, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Het Nederlandse OM heeft een uitleveringsverzoek ingediend om de 22-jarige Taghi naar Nederland te krijgen. Maandag meldde justitie "het volste vertrouwen" te hebben in het verdere verloop van die procedure. Sinds 1 augustus heeft Nederland met de Verenigde Arabische Emiraten uitleveringsverdragen.