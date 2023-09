Yesilgöz: niet ideale verhoging verkeersboetes gaat door

Demissionair minister Yesilgoz noemt de aangekondigde verhoging van verkeersboetes voor relatief lichte vergrijpen "niet ideaal". Maar volgens haar moet het kabinet dat wel doen, omdat anders moet worden bezuinigd op bijvoorbeeld de politie of het Openbaar Ministerie. De verkeersboetes voor te hard rijden of rijden door rood gaan volgend jaar met tien procent omhoog.

Het OM had Yesilgöz geadviseerd de boetes niet opnieuw te laten stijgen. Het OM vindt ze te hoog in verhouding tot de sancties op andere, ernstiger strafbare feiten.

De minister schreef eerder deze week al aan de Tweede Kamer dat een deel van de verhoging nodig is om de begroting op orde te krijgen. Vanochtend herhaalde ze dat ook zij de boetes beter in balans wil brengen, maar dat dat aan een volgend kabinet is.

'Niet normaal om te hard te rijden'

Ze zei ook dat mensen boetes kunnen voorkomen door zich aan de verkeersregels te houden. "Laten we niet doen of het normaal is dat mensen te hard rijden in een woonwijk, waardoor kinderen of mensen die hun hond uitlaten in gevaar worden gebracht, of dat het OK is als je door rood rijdt."

De verkeersboetes stijgen volgend jaar met 10 procent. Een kleine 6 procent daarvan is indexatie, ruim 4 procent is extra, "omdat we geld nodig hadden", zei Yesilgöz.