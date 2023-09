Seksuele voorlichting lijkt aanleiding brandstichting Belgische basisscholen

In de Belgische gemeente Charleroi is vannacht voor de zesde keer in twee dagen tijd brand gesticht in een basisschool. Bij vier van de branden lijkt het motief van de brandstichting te draaien om seksuele voorlichtingslessen. Dat blijkt uit graffiti die in de scholen is aangebracht. Bij de laatste twee branden ontbreekt die verwijzing.

Deze week werd er een decreet goedgekeurd over lessen seksuele opvoeding op scholen in Wallonië en Brussel. Leerlingen moeten vanaf nu verplicht twee uur per jaar les krijgen over seksualiteit, relaties en emoties. Die regel geldt voor kinderen in het Franstalig onderwijs, die in het zesde leerjaar (vergelijkbaar met groep 8 op de basisschool in Nederland) en het vierde leerjaar van de middelbare school zitten.

Boze ouders

Het zogenaamde "Evras"-decreet leidde meteen tot protesten, onder meer uit islamitische en katholieke hoek. Zo ondertekenden zeven islamitische (moskee)verenigingen een brief waarin ze hun bezwaar tegen de lessen uitten. Maar ook buiten religieuze hoek is er kritiek. Zo schrijft de Belgische krant De Standaard over Facebookgroepen waar de lessen op verzet stuitten en de rol van invloedrijke mensen. Zo riep de Franse rapper Rohff zijn bijna miljoen volgers op om een petitie tegen Evras te tekenen.

In Brussel protesteerden boze ouders voor het parlement van de Franse gemeenschap. En in Charleroi werden in de nacht van dinsdag op woensdag vier basisscholen in brand gestoken. Bij die scholen werd de tekst 'No Evras' in grafitti op de muur gespoten. Evras staat voor 'éducation à la vie relationnelle, affective & sexuelle'. Vandaar dat de politie denkt dat het een reactie is op het decreet.

Woensdagnacht werd opnieuw een basisschool in brand gestoken en vannacht een zesde school, allemaal in de de regio Charleroi. Bij die laatste twee scholen werd geen graffiti gevonden en daarom wil de politie daar geen directe link leggen tussen de brand en de Ervas-lesmethode.

Die methode bestaat overigens al sinds 2012. Tot deze week waren de lessen, die bijvoorbeeld gaan over relaties, gevoelens of een veranderend lichaam niet verplicht. Ook nu zijn scholen, volgens de VRT, nog steeds vrij in hoe ze de lessen precies invullen.

Burgemeester Paul Magnette reageert woedend op X: "Onze scholen aanvallen, is onze kinderen aanvallen. Deze barbaarse daden zijn des te crimineler omdat ze de toekomst van de leerlingen beschadigen: hun opleiding, hun groei, hun emancipatie."

Fake news over porno

De ophef die ontstond, doet denken aan de ophef die in Nederland ontstond tijdens de Week van de Lentekriebels. Rutgers, het expertisecentrum voor seksualiteit, zei toen dat er online veel misinformatie werd gedeeld over de lessen.

Dat lijkt in België ook het geval te zijn. Zo zegt het Belgische expertisecentrum voor seksualiteit, Sensea, tegen de VRT: "Er is een fake news-campagne gestart die speelt op de emoties van ouders. Er worden absurde claims verspreid, alsof leerlingen leren masturberen of alsof er porno getoond zou worden in die lessen. Ouders zijn daarop in paniek geraakt."