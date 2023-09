Hartono grijpt bij WTA-toernooi Osaka naast primeur en strandt in kwartfinales

Tennisster Arianne Hartono is er niet in geslaagd om voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van een WTA-toernooi te halen. De mondiale nummer 191 boog in het Japanse Osaka voor thuisspeelster Mai Hontama: 7-6 (2), 4-6, 1-6.

De 27-jarige Hartono toonde in haar tweede kwartfinale op WTA-niveau aanvankelijk veel karakter. Zo werkte ze in de eerste set op 5-3 twee setpunten weg en voorkwam ze dat Hontama op 5-4 en 6-5 de set kon uitserveren. Hartono speelde daarna een ijzersterke tiebreak.

De Nederlandse knokte zich ook in de tweede set terug bij een 5-3 achterstand door de service van de Japanse te breken. Maar Hontama won een game later alsnog de set. Hartono oogde in de derde set aangeslagen en was niet meer in staat om er een wedstrijd van te maken.

Hartono had in augustus in de kwalificaties voor de US Open nog gewonnen van Hontama, die de nummer 176 van de wereld is. De tennisster bereikte in Osaka via de kwalificaties het hoofdtoernooi.