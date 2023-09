Angst voor misbruik en ontvoering van meisjes in aardbevingsgebied Marokko

In Marokko zijn er zorgen over het lot van kinderen en vrouwen in het aardbevingsgebied. Op beelden, die volop gedeeld worden op sociale media, is te zien dat ze worden lastiggevallen. Zo worden ze aangerand of overgehaald om te trouwen met een vreemde man en in een andere regio een nieuw leven te beginnen. De Marokkaanse overheid heeft een noodnummer gelanceerd en komt met maatregelen om weeskinderen in het aardbevingsgebied beter te beschermen.

"Wat een mooie meid ben je, wil je met me mee naar Casablanca? Ik zal met je trouwen." Het is een van de filmpjes die veel commotie veroorzaken op Instagram. Een man probeert op deze manier een meisje uit El Haouz over te halen met hem mee te gaan. Het filmpje is inmiddels niet meer te vinden op de Instagrampagina die het publiceerde, maar wordt door verschillende activisten aangehaald.

Daarnaast waren er volgens Marokkaanse media verschillende berichten op sociale media waarin mannen worden opgeroepen om naar het aardbevingsgebied te reizen om meisjes te beschermen door met ze te trouwen.